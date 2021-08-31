Москва, 31 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Яндекс.Маркет провел опрос и выяснил, как россияне поощряют детей перед началом учебного года. Оказалось, что большинство родителей (57%) считают уместным делать детям подарки к 1 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

Часть родителей отметили, что в первый день нового учебного года у них принято собираться за семейным чаепитием с тортом. Больше половины опрошенных (60%) отметили, что сами в детстве не получали подарков к 1 сентября. Обычай дарить что-нибудь к этому дню существовал в семьях только у 33% респондентов. Самые популярные подарки — книги-энциклопедии — их отметили 31,6% опрошенных. Второе место досталось наборам для творчества (29%), третье — канцтовары (29%).