Москва, 31 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В современной международной торговле роль доллара постепенно сокращается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ почти в четыре раза уменьшился спрос на доллары.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«В целом роль доллара в международной торговле сокращается. Если последние 20 лет 80% и даже почти 90% мировой торговли велось в долларах, то сегодня — только около 50%. Вместе с этим растет доля евро. Возможно, что этот тренд влияет и на ситуацию со спросом на валюту в РФ. Мы находимся в условиях дезинтеграции мировой экономики, ее деглобализации и ограничения тех трендов, которые сопровождали мировую экономику на протяжении последних 30 лет», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в мировом масштабе экономика России становится все меньше и меньше.