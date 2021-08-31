Вашингтон, 31 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Сети появились фотографии рестайлингового хетчбэка Ford Focus, который проходил испытания на дорогах общего пользования. Снимки размещены на портале Motor1.

Motor1 Обновлённый Ford Focus

Судя по снимкам, испытания проходили обновлённая модель Ford Focus, а также «заряженная» версия модели. На автомобилях передние части и корма были скрыты плотным камуфляжем. Возможно, именно эти части моделей подвергнуться значительным изменениям.

По предварительной информации, обновленный Focus получит более компактную радиаторную решетку, узкую оптику, а также новые бамперы.

Ожидается, что моторная линейка новинки будет состоять из 123-сильного мотора объёмом 1,0 л и двух дизельных двигателей на 1,5 и 2,0 л производительностью 153 и 182 л. с. соответственно. «Заряженная» модификация будет идти с 280-литровым агрегатом на 2,3 л.

Ранее подразделение Ford Performance представило новую версию хетчбэка Focus ST с регулируемой подвеской.

Читайте также: Обнародованы подробности о новом Ford Fiesta