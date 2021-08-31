Обнародованы фотографии обновлённого Ford Focus
Вашингтон, 31 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Сети появились фотографии рестайлингового хетчбэка Ford Focus, который проходил испытания на дорогах общего пользования. Снимки размещены на портале Motor1.
Судя по снимкам, испытания проходили обновлённая модель Ford Focus, а также «заряженная» версия модели. На автомобилях передние части и корма были скрыты плотным камуфляжем. Возможно, именно эти части моделей подвергнуться значительным изменениям.
По предварительной информации, обновленный Focus получит более компактную радиаторную решетку, узкую оптику, а также новые бамперы.
Ожидается, что моторная линейка новинки будет состоять из 123-сильного мотора объёмом 1,0 л и двух дизельных двигателей на 1,5 и 2,0 л производительностью 153 и 182 л. с. соответственно. «Заряженная» модификация будет идти с 280-литровым агрегатом на 2,3 л.
Ранее подразделение Ford Performance представило новую версию хетчбэка Focus ST с регулируемой подвеской.
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