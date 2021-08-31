Ярославль, 31 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Ярославскую область поступила первая партия вакцины против гриппа. Об этом сообщает правительство региона.

PATH global health Вакцинация

В область поступила первая партия в количестве 36 370 доз. Она будет использована для вакцинации детей в детских садах и школах.

«Вакцина «Ультрикс Квадри» широкого спектра действия и включает себя 4 штамма гриппа, хороша себя зарекомендовала. Сейчас идет распределение вакцины по медицинским учреждениям, сама вакцинация детей начнется со следующей недели», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Вакцинации взрослых начнётся несколько позже, поступление вакцины ожидается в сентябре.

«В этом году в Ярославской области запланировано привить от гриппа порядка 438 тысяч взрослых и 120 тысяч детей. Что касается плана вакцинации от гриппа, то для достижения коллективного иммунитета мы стремимся к вакцинации 60% населения региона», — рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов.

️Согласно клиническим рекомендациям, интервал между вакцинацией от гриппа и от ковида должен составлять не меньше месяца.