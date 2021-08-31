Москва, 31 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Слова министра финансов РФ Антона Силуанова о необходимости придать дополнительный импульс развития российской экономике и использовать для этого средства из ФНБ вызывают когнитивный диссонанс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

«После заявления министра финансов РФ Силуанова о необходимости дополнительного импульса для экономического развития у любого человека (не только экономиста) может возникнуть когнитивный диссонанс, — сказал Ордов. — Минфин проводит существенные закупки валюты и бюджетную консолидацию, опасаясь «перегрева» экономики, но при этом планирует использовать средства Фонда национального благосостояния, «чтобы дать дополнительный импульс экономическому развитию». Однако весь импульс старательно поглощается мерами ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. В этих условиях создается ощущение, что Минфин боксирует с грушей в виде ЦБ».

По словам экономиста, то, что пришло время задействовать средства ФНБ в финансировании инфраструктурных проектов, — это явно неплохо.

«Но эффективность данных мер в условиях финансового «тяни-толкай» с Банком России и иными экономическими властями вряд ли будет максимальной. Порой даже в финансовых вопросах требуется определенность, а именно: мы боремся с «перегревом» или хотим «разогреть» российскую экономику? Одновременно достичь обе цели невозможно», — пояснил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин призвал не надеяться на то, что Силуанов позволит направить средства из Фонда национального благосостояния на «что-то полезное».