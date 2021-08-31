Сыктывкар, 31 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. С 1 сентября в Коми вступает в силу запрет на продажу безалкогольных энергетиков и тонизирующих напитков несовершеннолетним. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

Энергетический напиток

«В этом смысле мы здесь не первые. Перед подготовкой законопроекта мы изучили статистику, проанализировали эффективность мер, которые ввели наши коллеги, провели переговоры с предпринимательским сообществом. У бизнеса мы нашли понимание и надеемся на сознательность крупных торговых сетей. Ответственность за нарушение запрета пока не предусмотрена, но это может стать следующим шагом, если такая необходимость появится», — прокомментировал вице-спикер регионального парламента Сергей Артеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее запрет на продажу энергетических напитков был установлен в Краснодарском крае, Ленинградской области, Карелии и других регионах.