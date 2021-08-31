Куала-Лумпур, 31 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Малайзии объявили о 295 случаях смерти от COVID-19 за сутки, сообщает Republika.

Pixabay.com Коронавирус

Министерство здравоохранения Малайзии объявило, что общее число погибших от COVID-19 составило 16 382 человека.

По данным министерства здравоохранения Малайзии, 1033 пациента с COVID-19 проходят лечение в отделениях интенсивной терапии, а 476 человек нуждаются в респираторах.

На данный момент в Малайзии ввели более 34 млн доз вакцины против COVID-19.

Полную вакцинацию против коронавируса в Малайзии прошли 44,9% населения Малайзии или 14,6 млн жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии продолжает расти.

Подробнее в материале:В странах Юго-Восточной Азии выявлено 9,8 млн носителей коронавируса