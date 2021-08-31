Уфа, 31 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Ребенок упал с крыши сарая в Башкирии. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба государственного комитета по чрезвычайным ситуациям республики.

Цитата из к/ф «Петербург. Только по любви ». режАксинья Гог, Наталья Назарова, Оксана Бычкова.2016. Россия На крыше

Инцидент произошёл 29 августа в Чекмагушевском районе. В результате мальчик 2015 года рождения получил различные травмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии организована проверка после падения двух детей из окна дома.