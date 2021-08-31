Лос-Анджелес, США, 31 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Режиссёр Йоханнес Робертс сказал, что один из персонажей будущего фильма «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити» будет очень важен для сюжета. Интервью с ним было опубликовано 30 августа на портале IGN.

компания Capcom Логотип игры Resident Evil

Кинематографист назвал Лизу Тревор «ключевым» элементом будущей картины и заявил, что хотел раскрыть этого персонажа даже лучше, чем в видеоиграх. Робертс напомнил, что ранее Тревор не появлялась ни в одной киноадаптации Resident Evil.

«Я хотел, чтобы она была трехмерным персонажем, а не просто каким-то жутким призраком», — сказал Робертс, отметив, что актриса Марина Мазепа, которая недавно снялась в хорроре Джеймса Вана «Злое», очень много работала над этой ролью. Режиссёр выразил надежду, что фанатам понравится её игра.

https://twitter.com/DiscussingFilm/status/1432334644742135808

Для справки: Лиза Тревор появилась в ремейке оригинальной игры Resident Evil, которая вышла в 2002 году. По сюжету, она является единственной дочерью архитектора Джорджа Тревора, над которой ставили эксперименты люди главы корпорации «Амбрелла» Озвелла Спенсера. В результате этих экспериментов девочка превратилась в смертоносного мутанта.