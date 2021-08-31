Москва, 31 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. На территории большей части России ожидается теплая осень. Об этом 31 августа заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Редин ИА Красная Весна Осень

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По словам метеоролога, температура выше нормы будет на территории восточной России.

«На большей части территории страны температура будет выше нормы. От Волги до Тихого океана. Норма, конечно, во всех районах разная. Восточнее Волги температура будет выше нормы», — спрогнозировал Вильфанд.