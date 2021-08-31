Элиста, 31 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Ситуация с водоснабжением в Калмыкии остаётся достаточно напряжённой. С этим согласился глава Калмыкии Бату Хасиков в ходе прямой линии с жителями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«К решению вопроса с водой мы подходим вариативно. На сегодняшний день сформировали 36 проектов объектов водоподготовки, что нам позволит тотально улучшить обстановку с водой», — уточнил глава республики.

Развитие систем водоснабжения в Калмыкии ведётся поэтапно. Так, например, в сентябре водоснабжение наладят в селе Вознесеновка, жителям Элисты будет доступна питьевая вода из кранов к 2024 году.