Страсбург, Франция, 31 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Российское государство не причастно к убийству журналистки и правозащитницы Натальи Эстемировой в 2009 году. К такому заключению пришёл Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), говорится в опубликованном 31 августа коммюнике.

Здание ЕСПЧ

Судебный орган не нашёл доказательств того, что Россия нарушила в отношении Эстемировой вторую статью Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) о праве на жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, Наталья Эстемирова была похищена и убита в июле 2009 года в Ингушетии. Преступление вызвало большой резонанс. По версии следствия, убийство стало местью чеченских боевиков за публикации правозащитницы. В 2013 году в уголовном деле появились, помимо Алхазура Башаева, трое новых подозреваемых.

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