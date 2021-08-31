Амстердам, 31 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Иск в отношении видеохостинга для создания коротких видео TikTok на общую сумму €2 млрд подала Ассоциация потребителей Нидерландов. Об этом 31 августа сообщает ИА «Красная Весна».

TikTok

Отмечается, что, по информации HLN, Ассоциация потребовала от TikTok возместить указанную сумму, как компенсацию от ущерба за незаконно собираемые приложением конфиденциальные данные несовершеннолетних.

При этом уточняется, что также Ассоциация потребителей Нидерландов требует от TikTok перестать незаконно собирать личные данные и возместить фиксированную сумму на каждого из детей, права которого были нарушены, в размере от €1 тыс. до €1,5 тыс. Общая сумма иска составляет €2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания «Яндекс» потратит $1 млрд на покупку долей Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, а также 4,5% акций совместного предприятия.