Пермь, 31 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили еще 474 заражения коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает 31 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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С начала пандемии число зарегистрированных зараженных граждан в регионе достигло 87 767. Показатель заболеваемости COVID-19 составил 3376,6 на 100 тыс. населения.

Выздоровел 77 341 пермяк. На сегодняшний день в больницах лечение получает 3601 пациент с коронавирусной инфекцией. К аппаратам ИВЛ подключен 171 человек. Доля свободного коечного фонда составляет 23,7%.

Жертвами заболевания стали 4111 человек. За последние сутки зафиксировано 28 смертей.