Москва, 31 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Лето 2021 года оказалось жарким на всей территории страны. На это 31 августа обратил внимание научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Жара

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Метеоролог отметил, что подобное явление встречается редко. Как правило, в стране почти всегда есть регионы, где температура летом фиксируется ниже нормы. Но в этот раз, вероятно, будет иначе.

«На территории всей страны лето было жарким. Это встречается редко, когда нет ни одного региона, где средняя температура по итогам лета не была бы ниже нормы», — сказал Вильфанд.