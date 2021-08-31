Варшава, 31 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Польская Ассоциация финансовых компаний провела опрос среди жителей Польши на предмет их отношения к неэтичному финансовому поведению. Результаты исследования «Финансовая нравственность поляков — 2021» опубликованы на портале Polskie Radio.

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Так, оказалось, что большинство (63,4%) респондентов не имеют ничего против работы без договора, чтобы избежать отчисления из зарплаты для налогов и сборов. Большой процент также принимает плату за труд наличными, не регистрируя её, чтобы избежать уплаты НДС (57,6%).

Большинство опрошенных также оправдывают и следующие действия, которые считаются финансово неэтичными, а порой и незаконными: переписать имущество на семью, чтобы скрыться от кредитора или займодателя (к этому нормально относятся 54,9% опрошенных); скрыть информацию, препятствующую взять кредит (54,3%); часто менять банковский счет, чтобы избежать изъятия средств судебным приставом (53,4%).

Согласно опросу, почти половина респондентов (47,8%) берет кредиты, не знакомясь с условиями их погашения. Каждый третий (33,3%) оправдывает завышение стоимости понесенного ущерба, чтобы получить более высокую компенсацию. Меньше всего респондентов одобряют использование чужого удостоверения личности для получения кредита, таких 9,8%.

Опрос был проведен 23−27 августа текущего года. В нем приняло участие 1 100 взрослых жителей Польши.