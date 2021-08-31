Ставрополь, 31 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Ставропольском крае не снижается смертельная статистика от осложнений после COVID-19. За прошедшие сутки в крае скончались еще 20 пациентов. А общее число случаев летального исхода увеличилось до 2328. По этому показателю Ставрополье по-прежнему занимает первое место в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщили 31 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус еще у 356 человек. Общее число носителей опасной инфекции достигло 75 228 человек. Из них выписаны после лечения 62 036 человек. За прошедший день число выздоровевших составило 83 пациента.

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