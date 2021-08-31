Пенза, 31 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Пензе более 1,2 тыс. школьников получили социальную помощь в ходе благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Итоги проекта подвели 31 августа в городской администрации.

ИА REGNUM Сборы к школе

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Акция была организована за счет спонсорских средств для оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В зависимости от потребности семьи детям выдавались ранцы, наборы школьных принадлежнойстей, школьная форма. Тем, кто впервые сядет за парты, подарили наборы первоклассника — канцтовары и ранец.

Всего помощь по состоянию на 31 августа оказали 369 первоклассникам и 893 ученикам других классов.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе на подготовку к началу учебного года для мальчика в среднем потребовалось 18 206, 09 рублей, для девочки — 23 021,85.

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