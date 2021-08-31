Красноярск, 31 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 25 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщили ИА REGNUM 31 августа в оперштабе региона.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Скорая помощь

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвам коронавируса стали 5150 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выявлено уже 105 066 носителей коронавируса. Общее число выздоровевших — 91 316 человек.