Вашингтон, 31 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Из-за огромных инвестиций прогнозируется рост растительного веганского (веганы — представители строгого направления вегетарианства) бизнеса. Об этом 31 августа заявили эксперты, передает ИА «Красная Весна».

Веганство

"Растительная пища — это новый черный цвет», — заявили в финансовой новостной и издательской компании Network News Wire.

При этом в материале издания назвали веганские продукты «новой тенденцией, которая должна привлечь внимание».

Также эксперты издания указали, что рынок растительной продукции и рынок доставки продуктов питания, по их мнению, «продолжит свой восходящий путь, поддерживаемый потребителями, которые ведут более здоровый и удобный образ жизни».

Как передавало ИА REGNUM, 19 августа в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что яблоко — полезный фрукт, содержащий витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновую кислоту и микроэлементы, однако яблоки полезны не всем и могут нанести вред здоровью человека.