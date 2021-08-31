Скопье, 31 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Первая группа из 149 беженцев из Афганистана прибыла 30 августа поздно вечером в столицу Северной Македонии — Скопье.

Prince Roy Македония

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Речь идет о мирных жителях, которым будет предоставлено временное убежище в Северной Македонии, сообщает портал «Плусинфо».

После того, как прибившие граждане Афганистана получат результаты тестов на коронавирус, их поселят в отелях на окраине Скопье.

Ранее правительство Северной Македонии сообщило о готовности приять 780 беженцев из Афганистана, которые ранее сотрудничали с армией США.