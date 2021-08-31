Улан-Удэ, 31 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ из-за угрозы наводнения развёрнуты новые пункты временного размещения жителей на базе оздоровительных лагерей «Родник» «Березка». Они смогут принять до 74 эвакуированных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Администрация Улан-Удэ Пункты временного размещению людей в Улан-Удэ развёрнуты на базе летних лагерей

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Как отмечается, корпуса отапливаемые, в них можно при необходимости организовать комнаты матери и ребёнка. Размещённые здесь граждане будут обеспечены горячим питанием.

Впрочем, по мнению мэра города Игоря Шутенкова, двух эвакопунктов может не хватить. Поэтому власти заключили соглашения об оказании услуг временного размещения с гостиницами и хостелами на 536 человек. В пунктах также будет возможность бесплатного тестирования на коронавирус.

«Во всех пунктах имеется необходимый запас антисептических средств, медицинских масок, перчаток. Медицинское сопровождение пунктов временного размещения будет осуществлять Городская поликлиника №6», — отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с началом учебного года развёрнутые на базе школ пункты временного пребывания пострадавших от паводка были перенесены в в КДЦ «Заречный» и Городской дворец детско-юношеского творчества.