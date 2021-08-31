Таллин, 31 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Рекордный рост ВВП Эстонии во втором квартале 2021 года связан исключительно с низкой сравнительной базой 2020 года, поэтому не стоит слишком оптимистично оценивать демонстрируемые цифры. Об этом вице-канцлер министерства финансов страны по вопросам бюджетной политики Свен Кирсипуу сообщил новостному порталу ERR.

(сс) nattanan23 Рост

«Впечатляющие цифры связаны с очень плохим вторым кварталом прошлого года, — заявил он. — Необходимо учитывать, что более быстрый экономический рост приведет к более быстрому увеличению расходов, чем ожидалось ранее».

По словам Кирсипуу, в 2022 году вырастут расходы на пенсии, другие социальные выплаты, так как они привязаны к показателям экономического роста. Наверняка встанет вопрос об увеличении расходов на оборону и научную деятельность.

Представитель министерства финансов напомнил, что Эстонии необходимо придерживаться экономного режима траты государственных денег.

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и заместитель министра Марис Лаури также заявляли ранее, что государству вряд ли удастся избежать сокращений госбюджета на 2022−2025 годы.