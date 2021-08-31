31 августа 2021 | Время чтения 6 мин

Бывший президент Дональд Трамп начал вывод всех иностранных сил из Афганистана, подписав несовершенное мирное соглашение с радикалами от февраля 2020 года. Но способ, которым Байден осуществил вывод войск, может быть более катастрофическим.

Максим Исаев, , 15:25 — REGNUM Основными выгодополучателями от поспешного вывода войск США из Афганистана станут не только местные радикалы и международные террористы, но и страны региона, которые считаются противниками Вашингтона, пишет профессор социологии Университета Западной Австралии Амин Сайкал в статье, вышедшей 31 августа в The Strategist.

Капитан Америка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я никогда не думал, что стану свидетелем двух исторических событий: как президент Соединенных Штатов просит давних врагов-террористов пойти на сотрудничество, а также как чествование памяти жертв терактов 11 сентября происходит на фоне победы тех, кто и стоял за этой трагедией», — указал эксперт.

«Тем не менее это то, к чему мы пришли. Президенту Джо Байдену пришлось обратиться к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой посодействовать эвакуации из Кабула не только тех, кто помогал войскам Запада, но и граждан США и союзных им стран. И всё это на фоне того как идет подготовка к 20-й годовщине терактов 11 сентября после катастрофического поражения Америки в Афганистане. О чём это свидетельствует?» — задался вопросом он.

США при поддержке своих союзников, как входящих в НАТО, так и не участвующих в альянсе, безусловно, наломали дров в Афганистане и в так называемой войне с террором. Вашингтон начал свою военную кампанию в Афганистане два десятилетия назад для достижения двух основных целей. Одна из них заключалась в том, чтобы отомстить за террористические атаки «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на США. Тогда Вашингтон стремился уничтожить эту группировку и тех, кто ее приютил — экстремистский исламский режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Другая состояла в том, чтобы Афганистан никогда больше не стал центром международного терроризма.

Террористы Liveinternet.ru

Вторжение в Афганистан стало первым залпом объявления Америкой всеобщей войны терроризму. Первоначально оно увенчалось успехом, поскольку правление «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было свергнуто, а боевики «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распылены, однако победы не было достигнуто ни в одном из этих двух направлений. Лидеры двух группировок и костяк их боевиков просто пересекли границу с Пакистаном, чтобы спланировать возвращение и продолжить борьбу. Для обеспечения правильной траектории движения Афганистана, президент Джордж Буш — младший лично пообещал его народу помочь им превратить свою страну из государства-изгоя под властью радикалов в стабильную, безопасную и процветающую страну с демократической системой управления.

Подход Вашингтона к выполнению этого обещания оказался в лучшем случае поверхностным, а в худшем — неосуществимым. Его объединенная военная и гражданская кампания по восстановлению была плохо спланирована, проведена и осуществлена. Эти усилия не осуществлялись ни в национальных рамках, ни в соответствии с потребностями страны, которая была социально разнородной по культуре и традициям, экономически бедной и политически лишенной необходимых основ для демократических изменений.

Американские специалисты по военному планированию и строительству нации не понимали всей сложности афганского общества или региона, точно так же, как они потерпели неудачу в Ираке — государстве, в которое США вторглись в 2003 году в рамках войны с террором, и где они тоже устроил беспорядок. В своей книге «Долг. Военные мемуары министра» (Duty) бывший госсекретарь США Роберт Гейтс дает понять, что, по сути, Америка не разглядела сложности ни Афганистана, ни Ирака и что США хороши в свержении режимов, но не знают, чем заменить эти режимы или как принести мир покоренной стране.

Роберт Гейтс Defense.gov

Сделав огромные материальные и человеческие вложения, США и их союзники, несомненно, внесли заметный вклад в развитие инфраструктуры Афганистана, социальные услуги, такие как образование и здравоохранение, а также свободу средств массовой информации и самовыражения. Молодое афганское поколение взращивало большие надежды на светлое будущее. Но достижение всего это носило непоследовательный характер, как и подготовка и оснащение разнородных по этническому признаку Афганских национальных сил безопасности (АНСБ), а не в рамках согласованной национальной стратегии.

Решения по проведению операцию в области безопасности принимались американскими командирами и солдатами. Со временем становилось всё более очевидным, что без их присутствия и помощи, особенно прикрытия с воздуха, АНСБ не смогут удержаться перед лицом решительной и идеологически подкованной, хотя и плохо обученной, оснащенной, одетой и накормленной оппозиции «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Независимо от своей приверженности и практики экстремистской версии ислама, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боролись за дело, в то время как основная часть афганских сил не могла отказаться от лояльности правительству в Кабуле, с которым они не могли идентифицировать себя.

Администрация Хамида Карзая и Ашрафа Гани оказалась крайне коррумпированной, не справляющейся со своими обязанностями, к тому же в ней было отдано предпочтение одной этнической группе. Вашингтон постоянно предупреждали об этом и о продолжающейся поддержке Пакистаном талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но безрезультатно. Казалось, всё, что ему нужно, — это иметь кого-то у власти в Кабуле, даже если они будут избраны обманным путем, как это было в случае с Карзаем и особенно с Гани. По данным собственной разведки, Вашингтон также был полностью информирован о жизненно важной помощи Пакистана «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сети Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и об их связях с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и влиятельной военной разведкой Пакистана.

Армия США в Афганистане

Драматический крах правительства Кабула, распад ANSF и легкое возвращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти должны были быть предвидены администрацией Байдена. Вместе с союзниками у него должен был быть план эвакуации на случай непредвиденных обстоятельств. Напротив, международное сообщество стало свидетелем ужасных событий в аэропорту Кабула — их пиком стали теракты «Исламского государства Хорасан (ИГ-Х)» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), унесшие жизни более 170 человек, в том числе 13 американских морских пехотинцев и многих других раненых, которые стали унизительной иллюстрации провала Америки и НАТО.

Теперь поле открыто не только для экстремистских группировок (от «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до ИГ-Х (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), но и для основных противников Америки в глобальном масштабе, чтобы заполнить вакуум власти, оставленный побежденными США и их союзниками. В то время как Исламабад радуется победе «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а Тегеран, Москва и Пекин счастливы видеть, как США ушли из региона, самым большим победителем вполне может оказаться Китай — та самая сила, которую США стремятся сдержать.

Китай теперь может расширить свое влияние от Пакистана до Средиземного моря. Он поддерживает прочные стратегические отношения с Пакистаном и стратегическое сотрудничество с Ираном. Он может использовать повсеместное влияние Ирана в Ираке, Сирии и Ливане. Поскольку Исламабад может обеспечить готовность «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пойти навстречу Китаю, Пекин уже обратился к радикальному движению с целью вложить значительные средства в разработку в значительной степени неиспользованных природных ресурсов Афганистана, таких как медь, уголь, литий и нефть, и ускорить создание нового Шелкового пути, а также сегментов экономического коридора Китай-Пакистан в рамках инициативы «Один пояс и один путь».

Глава МИД КНР Ван И Agencia de Noticias ANDES

Бывший президент Дональд Трамп начал вывод всех иностранных сил из Афганистана, подписав несовершенное мирное соглашение с радикалами от февраля 2020 года. Но способ, которым Байден осуществил вывод войск, может быть более катастрофическим.