Элиста, 31 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков в ходе прямой линии с жителями пообещал решить проблему обманутых дольщиков до конца 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Долгострой

«Совместно с прокуратурой Республики Калмыкия создали рабочую группу и по каждому из проблемных домов сформировали рабочую карту. Планируем решить вопросы всех обманутых дольщиков до конца 2023 года и будем делать всё, чтобы впредь не допускать подобных ситуаций», — сказал Хасиков.

В настоящее время в реестре проблемных объектов значится шесть объектов. Жертвами строительных пирамид признаны 256 человек. В течение 2021 года из реестра предполагается исключить обманутых дольщиков, вложивших сбережения в строительство трёх домов.