Париж, , 12:14 — REGNUM Япония и США намерены оказывать давление на Китай в связи с выбросами парниковых газов в преддверии климатического саммита СОР26 в Глазго. Об этом пишет информационное агентство FRANCE24 31 августа 2021 года.

Посланник США по климату Джон Керри находится в Японии с целью стимулировать международные действия, направленные на борьбу с глобальным потеплением.

«Мы обсудили наше сотрудничество в области проведения мероприятий по сокращению выбросов в основных странах-эмитентах, включая Китай, — сказал министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги на брифинге для прессы после встречи с Керри. — Китай является крупнейшим в мире источником выбросов CO2, а также второй по величине экономикой в мире … важно, чтобы мы призывали его к ответственности, соответствующей его статусу».

Керри встретится с премьер-министром Ёсихидэ Суга, а затем отправится в Китай для проведения переговоров со специальным посланником страны по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа.

26-я Конференция сторон ООН по изменению климата, или COP26, начнётся 1 ноября в шотландском городе Глазго. Это крупнейший климатический саммит со времен парижских переговоров 2015 года, на котором страны обязались удерживать повышение глобальной температуры на уровне ниже двух градусов по Цельсию, а в идеале — ближе к 1,5 градусам к 2050 году.

В связи с парижскими договорённостями в последние месяцы Япония объявила ряд новых амбициозных целей по выбросам. Ёсихидэ Суга анонсировал 2050 год как крайний срок до того момента, когда страна станет углеродно-нейтральной. Это на десять лет раньше цели Китая (2060 год). Япония также планирует сократить выбросы на 46% к 2030 году.

На саммите G7 в июне 2021 года страны-члены Большой Семёрки пообещали, среди прочего, отказаться от инвестиций в ископаемое топливо. Однако некоторые климатические организации заявили, что цели Японии и обещание Большой семерки не соблюдаются.

Нужно отметить, что третья по величине экономика мира — Япония — в значительной степени зависит от ископаемого топлива, в том числе и вследствие аварии на Фукусиме десять лет назад.