Симферополь, 31 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 2−3 сентября, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым 31 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение суток 2 сентября, ночью 3 сентября в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, усиление северо-западного ветра 20−25 м/с», — говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют и существенное похолодание — максимальная температура воздуха понизится до 15−20 градусов, минимальная может составить до +8 градусов. Температура воздуха на побережье прогнозируется в пределах 14…19 градусов тепла.

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Как сообщало ИА REGNUM, о непогоде синоптики предупредили также жителей и гостей соседнего Краснодарского края.