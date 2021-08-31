Лондон, 31 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Нападающий лондонского «Арсенала» Виллиан покинул клуб. Об этом 31 августа сообщается на сайте клуба.

Кирилл Венедиктов Виллиан Боржес да Силва

Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Соглашение было рассчитано до лета 2023 года.

33-летний бразильский футболист перейдёт в «Коринтианс», где он начинал карьеру.

В сезоне 2020/21 Виллиан сыграл за «Арсенал» 37 матчей, в которых забил один гол и отдал семь голевых передач. Ранее он играл за «Шахтёр», «Анжи» и «Челси».