Москва, 31 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Главной движущей силой глобального потепления климата является деятельность человека. Об этом 31 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Планета Земля

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«Во второй декаде августа вышел шестой оценочный доклад по климату. Это важнейший документ», — сказал Вильфанд.

Документ подтверждает, что нынешнее потепление климата на планете связано с антропогенной деятельностью.

«Ведущие учёные мира, около 300 человек входят в эту группу, и вот эти учены пришли к консенсусу: можно не сомневаться, что главная причина изменения климата связана с деятельностью человека», — сказал эксперт.