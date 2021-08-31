Киев, , 12:10 — REGNUM По случаю прилёта в Вашингтон на встречу с Байденом президента Украины Владимира Зеленского в социальных сетях опубликованы сотни комментариев. Поскольку встречу неоднократно переносили, многие авторы иронично замечают: сбылась, как говорится, мечта идиота.

На Украине President.gov.ua

«Ведь даже дураку понятно, что пятый по счету несогласованный с Киевом перенос даты встречи Зеленского с Байденом с 31 августа на 1 сентября (32 августа — ведь клятвенно, публично и многократно обещались «до конца лета») — это не что иное, как отношение США и к Зеленскому, и к Украине.

Это дно дипломатических отношений между двумя странами и вершина презрения одного партнера к другому — не просто говорить об Украине без Украины и за ее спиной, так еще и не сообщать ей, о чем договорились. Лично не сообщать. Так об Украине говорили президент России Владимир Путин с Байденом», — пишет Владимир Скачко в группе «ИнфоСоюз» («ВКонтакте»).

По его словам, на самом же деле Зеленский будет решать вопрос о своей власти, выполняя две задачи: любой ценой доказать нужность агрессивной и русофобской Украины Америке и лично Байдену и свою — во главе этой Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ростислав Ищенко на сайте «Украина.ру» высказал предположение, что за неоднократным переносом даты встречи с Зеленским кроется то, что Вашингтон больше не заинтересован расходовать ресурсы на бессмысленную поддержку импотентной украинской власти.

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О том, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, 31 августа известила пресс-служба украинского лидера.

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