Минск, , 12:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин ипрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 9 сентября на заседании в Москве подпишут все «дорожные карты» по углублению интеграции в формате Союзного государства России и Белоруссии. Об этом 31 августа заявил белорусский посол в России Владимир Семашко.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Государственной Думы Алексеем Гордеевым представитель официального Минска заявил: «Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем, и уже 9-го числа президенты [РФ и Белоруссии] встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции».

Как сообщает ТАСС, на встрече в Москве главами государств запланировано обсудить «союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, и международную проблематику, а также актуальные вопросы двусторонней повестки».

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Напомним, в 2019 году правительства России и Белоруссии разработали пакет из 31 «дорожной карты» углубления экономической интеграции в рамках подписанного в 1994 году договора о создании Союзного государства. Александр Лукашенко наложил вето на подписание пакета документов. Позже «дорожные карты», которые нигде не публиковались и не проходили общественного обсуждения, сократили до 28 и переименовали в «союзные программы».