Верхняя Салда, Свердловская область, 31 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Ещё не все жители Верхней Салды (Свердловская область) получили компенсационные выплаты в связи с подтоплениями. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Департамент информполитики Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Верхней Салде

«Часть выплат осуществлена. По части выплат ведётся уточнение нашими оценочными компаниями», — заявил глава региона во время визита в город.

Впереди — работа по восстановлению домов, пострадавших от потопа, и предоставлению жилья для горожан, потерявших его, добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, после наводнения жители обратили внимание, что земля на некоторых участках покрылась мазутом.

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