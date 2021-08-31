Москва, 31 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Лица, переболевшие COVID-19, сохраняют высокий риск смерти в течение полугода после выздоровления. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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"Пример: перенёс ковид человек, особенно старшего возраста. На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти», — сказал Мурашко.

По его словам, Минздрав уже составил списки для приглашения пациентов, перенесших COVID-19, на углубленную диспансеризацию.