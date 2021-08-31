Донецк , Ростовская область, 31 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. На российско-украинской границе пресечена крупная контрабанда сигарет. Нарушителя, попытавшегося оказать сопротивление пограничникам, удалось задержать. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 31 августа.

Fonwall.ru Табак

Инцидент произошёл в Донецке (Ростовская область). Гражданину России с территории сопредельного государства перебросили 9 000 пачек сигарет. Нарушитель попытался скрыться от защитников границы на автомобиле ВАЗ-2112, протаранив пограничный автомобиль. Табак и машина изъяты. Контрабандный товар предварительно оценён в 1,5 млн рублей.

В отношении нарушителя возбуждено административное дело о неподчинении требованиям пограничников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Нарушителю грозит и дело о контрабанде табачных изделий.