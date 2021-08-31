Черкесск, 31 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии продолжат укреплять кадровый состав сельских школ за счет реализации программы «Земский учитель». В 2022 году в республике станут сельскими учителями еще 22 педагога. О планах руководства региона на будущий год сообщила 31 августа пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии.

ИА REGNUM Учитель

Уже с начала 2022 года стартует прием документов от претендентов на переезд в небольшие по численности населенные пункты региона. Победители проекта будут отобраны в ходе конкурса. Для участия в нем необходимо предоставить документы о педагогическом образовании в педучилище или педвузе. Возраст участников не должен превышать 55 лет. За переезд в сельскую местность педагоги получат по 1 млн рублей. Еще по 100 тыс. должны добавить власти Карачаево-Черкесии.

В 2020 году по программе «Земский учитель» в Карачаево-Черкесии поехали работать в села 27 педагогов.

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