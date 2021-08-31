Стокгольм, 31 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Шведская климатическая активистка Грета Тунберг не считает Шотландию мировым лидером в области изменения климата, несмотря на то, что переговоры сторон по изменению климата COP26 — запланированы в шотландском Глазго на ноябрь 2021 года. Об этом сообщает BBC 31 августа 2021 года.

Instagram.com/gretathunberg Грета Тунберг

Она также довольно скептически отнеслась к появлению в правительстве Великобритании представителей партии зеленых от Шотландии, ведь «бороться с изменением климата не так же просто, как проголосовать за партию зеленых».

«Конечно, некоторые политики немного хуже, чем другие. Но это обнадеживающий признак того, что люди хотят чего-то более «зеленого» — что бы это ни значило. Но чтобы решить эту проблему, нам нужен более системный подход», — отметила Тунберг.

Климатическая активистка «не на 100% уверена», что примет участие в саммите COP26 в ноябре 2021 года, и что её решение будет основано на том, будет ли мероприятие «безопасным и демократичным», а именно, будут ли участники из бедных стран полностью вакцинированы. «Все дело в климатической справедливости, и мы не сможем добиться климатической справедливости, если все не будут вносить свой вклад на одинаковых условиях. Я разговаривала со многими людьми, которые говорят, что они пытаются, по крайней мере, вакцинировать всех делегатов и сделать это более доступным. Ну что же, посмотрим, так ли это на самом деле», — пояснила она.

Ранее в августе 2021 года бывшая глава ООН по вопросам изменения климата Кристиана Фигерес заявила, что, по ее мнению, конференция должна быть «гибридной»: одни переговоры проходят в Глазго, а другие переносятся в онлайн. Но Грета Тунберг предпочитает личные встречи.

Если Грета все же решит приехать на СОР26, то будет добираться до Глазго из Стокгольма на поезде.

Активистке известно о споре вокруг нефтяного месторождения Камбо к западу от Шетландских островов. Правительство Великобритании ещё не приняло решение о том, давать ли разрешение на новую разработку, поскольку сторонники борьбы с изменением климата оказывают на него давление.

Грета Тунберг, которая использовала свое выступление на саммите ООН по климату в Нью-Йорке в 2019 году, чтобы гневно заявить мировым лидерам и правительствам, что они делают недостаточно для решения проблемы изменения климата, сказала: «Я думаю, это, возможно, иллюстрирует всю ситуацию, в которой мы находимся: страна, которая является принимающей стороной COP26, планирует расширить инфраструктуру ископаемого топлива, открыть новые месторождения нефти и так далее. Но также немного странно, что мы громко говорим об отдельных месторождениях нефти в то время как Великобритания уже добывает огромное количество нефти. Дело не только в том, что нам нужно остановить расширение этого процесса в будущем, нам также необходимо уменьшить масштабы существующей добычи, если мы хотим избежать наихудших последствий».

Грета Тунберг ранее раскритиковала Великобританию за проведение климатической конференции, в то время, как в стране рассматривалось предложение об открытии новой угольной шахты.

На вопрос ВВС, можно ли добиться более быстрого перехода к чистой энергии без затрат на десятки тысяч рабочих мест в таком месте, как Абердин, она ответила: «Я очень на это надеюсь. Я думаю, нам нужно представить такую ситуацию. Мы не можем просто сказать, что это невозможно. Мы должны хотя бы попробовать. Я не вижу причины, чтобы не попытаться».

Грета Тунберг добавила, что она не уверена, что была в Шотландии раньше, и с нетерпением ждет возможности увидеть её пейзажи и встретиться с людьми.