Лондон, 31 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В период нахождения у власти президента США Джо Байдена Великобритания откажется от любых военных интервенций вместе с американской стороной. Такое мнение 30 августа высказал организатор Brexit Найджел Фарадж, передает ИА «Красная Весна».

Gage Skidmore Найджел Фарадж

"Когда (премьер-минситр Великобритании) Борис Джонсон отчаянно названивал по телефону Байдену, ему не отвечали в течение 40 часов», — рассказал он в интервью на канале NewsMax, говоря о настроениях в Соединённом Королевстве в связи с выходом войск США из Афганистана.

«Результатом этого является то, что в любых новых военных предприятиях, в которых они хотят, чтобы мы участвовали, мы просто не будем участвовать, пока этот человек при власти», — добавил Фарадж.

Также он отметил, что до Байдена в течение долго времени не мог дозвониться не только Джонсон, что говорит о том, по мнению британского политика, что Байден принял единоличное решение о выводе войск США из Афганистана и не советовался об этом ни с кем из союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил, что аэропорт в Кабуле, откуда ушли американские военные, вскоре заработает для гражданской авиации.