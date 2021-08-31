Москва, 31 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. На заседании российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта была рассмотрена возможность запуска в тестовом режиме беспилотных грузовых автоперевозок. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

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25-е заседание подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств состоялось 27 августа 2021 года.

«Достигнута договоренность о продолжении работы по развитию международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», а также о рассмотрении возможности организации экспериментальной беспилотной грузовой автомобильной перевозки по мостовому переходу через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ», — говорится в сообщении.

Напомним, в связи с пандемией движение по мосту Благовещенск — Хэйхэ все еще не начато, хотя строительство переправы было закончено в конце 2019 года.

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