Минск, 31 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Проблемы официального Минска при признании территориальной целостности Российской Федерации и Союзного государства после воссоединения Крыма с Россией, а также празднование нового белорусского государственного праздника «День народного единства» обсудили 30 августа в Минске лидеры белорусских общественных организаций. По первому вопросу решено направить обращение Александру Лукашенко и Владимиру Путину.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Дискуссия развернулась на тему объявленного президентским указом «Дня народного единства». Новый государственный праздник с 2021 года будет отмечаться 17 сентября — именно в этот день в 1939 году начался Освободительный поход Красной Армии на территорию разгромленной германскими войсками Польши. По итогам «польского похода» РККА отторгнутые от Советской России земли Западной Украины и Западной Белоруссии воссоединились с УССР и БССР.

При обсуждении нового государственного праздника представители «Гражданского согласия» и других общественных организаций констатировали дефицит информации об официальных торжественных мероприятиях. «Комитет 17-го сентября» обратил внимание: изначально речь шла о государственном празднике, символизирующем воссоединение не только искусственно разделённых на западные и восточные части Украины и Белоруссии, но и их воссоединение с СССР.

Участники дискуссии предложили провести торжественное мероприятие у мемориальной доски Сергею Притыцкому на Пушкинской площади в Минске. Несмотря на обращения к руководству республики и властям Минска, спустя год мемориальная доска выглядит жалко и недостойно памяти лидера белорусского освободительного движения Западной Белоруссии.

Была также одобрена идея установки памятника воссоединению Белоруссии на улице Притыцкого.