Саратов, 31 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 20 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли по состоянию на 31 августа 2323 человека, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за минувший день шесть мужчин и 14 женщин в возрасте от 41 года до 85 лет. При этом никто из них не был привит от COVID-19, уточнили в облминздраве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 31 августа подтвержден 80 831 случай заражения коронавирусом. Выздоровели за все время 74 823 человека.

Читайте также: В Саратовской области за сутки от COVID-19 привили 2,7 тыс. человек