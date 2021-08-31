Симферополь, 31 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Фестиваль «Таврида.Арт» состоится в сентябре под Судаком в Республике Крым. Изменения в указ о введении режима повышенной готовности подписал глава региона Сергей Аксёнов 31 августа. Документ опубликован на сайте правительства Республики Крым.

Марина Каширская ИА REGNUM Вид на Судак

Этим же указом глава региона разрешил проведение VII Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и в целом проведение официальных спортивных мероприятий на открытом воздухе.

«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение в период с 6 по 13 сентября 2021 года VII Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ» на базе Центра спорта «Эволюция» (г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы, 1), на проведение в период с 8 сентября по 12 сентября 2021 года фестиваля «Таврида.АРТ» (городской округ Судак, бухта Капсель) с общим количеством участников не более 6000 человек, на проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий», — говорится в документе.

Режим повышенной готовности на территории Республики Крым действует с 17 марта 2020 года. Ранее Аксёнов разрешил выезд делегации Республики Крым в Краснодарский край для участия в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена», а также выезд команды для участия во всероссийском этапе спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», также в Краснодарский край.