Глава Крыма разрешил провести фестиваль «Таврида.Арт»
Симферополь, 31 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Фестиваль «Таврида.Арт» состоится в сентябре под Судаком в Республике Крым. Изменения в указ о введении режима повышенной готовности подписал глава региона Сергей Аксёнов 31 августа. Документ опубликован на сайте правительства Республики Крым.
Этим же указом глава региона разрешил проведение VII Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и в целом проведение официальных спортивных мероприятий на открытом воздухе.
Режим повышенной готовности на территории Республики Крым действует с 17 марта 2020 года. Ранее Аксёнов разрешил выезд делегации Республики Крым в Краснодарский край для участия в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена», а также выезд команды для участия во всероссийском этапе спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», также в Краснодарский край.