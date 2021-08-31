Джакарта, 31 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. ВМС Индонезии провели боевые учения по авиационной безопасности у острова Брас, который является самым удаленным островом Индонезии, сообщает Antara.

U.S. Air Force Истребитель ВВС Индонезии

Учения проходили вблизи одного из самых отдаленных островов Индонезия в Тихом океане, который расположен примерно в 206 км к северу от города Маноквари.

Цель состоит в том, чтобы подготовить личный состав военных кораблей и самолетов ВМС Индонезии к воздушной обороне.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии разрешили отраслям, ориентированным на экспорт и внутреннюю деятельность, работать на полную мощность.