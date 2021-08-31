Архангельск, 31 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Дорогу между Архангельском и Северодвинском расширят до четырех полос. Об этом сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Дорога

«Дорогу будем расширять до четырех полос. Со следующего года начнем реализацию этого проекта, но поскольку объем работ большой, реально его закончить к 2024−2025 году. Объездную дорогу мы уже начали делать, думаю, что за два года уложимся», — цитирует Цыбульского пресс-служба областного правительства.

В 2018—2021 годах на дороге Архангельск — Северодвинск выполнены работы первого этапа, включающие реконструкцию моста через реку Исакогорка, расположенного на седьмом километре автомобильной дороги. На втором этапе будет проводиться реконструкция участка автомобильной дороги протяженностью 11,8 километра с увеличением числа полос движения до четырех.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области приступили к строительству дороги до Онеги, которая обеспечит выход в Карелию и Мурманскую область.