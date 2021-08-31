Омск, 31 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки подтверждено 389 случаев заражения коронавирусом, в том числе 334 пациента лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 августа в областном министерстве здравоохранения.

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Общее количество выявленных в регионе ковид-пациентов с начала пандемии — 73 274 человека.

За весь период после COVID-19 выздоровели 53 353 жителя Омской области, в том числе 331 — за последние сутки.

Жертвами коронавирусной инфекции в Омской области стали уже 1984 человека. За сутки в регионе умерли восемь ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в регионе было выявлено 390 носителей коронавируса.