Оренбург, 31 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 342 новых заражения коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 31 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки темп прироста заболеваемости составил 0,51%, а коэффициент распространения инфекции — 0,99%.

С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 67 138 случаев заражения. На 100 тыс. населения приходится 3425,55 факта COVID-19.

Оправились от болезни 55 416 оренбуржцев. Жертвами коронавирусной инфекции стали 1548 человек. За последние сутки подтверждено 12 летальных исходов.