Тбилиси, , 11:58 — REGNUM Грузия не будет брать кредит у Евросоюза на сумму €75 млн. Об этом 31 августа заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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Он сообщил, что финансовое состояние страны позволяет отказаться от займа, и это позволит не увеличивать долговую нагрузку на бюджет. Премьер-министр также отметил, что вопрос об этом кредите приобрёл политическую окраску.

«Чтобы исключить любые инсинуации, а этот вопрос приобрел большую политическую нагрузку, мы решили воздержаться от этого займа», — сказал Гарибашвили.

Ранее он заявил, что экономический рост Грузии в текущем году значительно опередил ожидания, что даёт возможность пока не брать новые кредиты.

Напомним, кредит в размере €75 млн должен поступить от ЕС в рамках пакета макрофинансовой помощи. 24 августа председатель Европейского Совета Шарль Мишель написал в Twitter, что поступление этого транша зависит от того, будут ли власти Грузии продолжать курс реформ в стране.

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