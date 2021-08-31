Ставрополь, 31 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. На Ставрополье приняли участие в кампании по вакцинации против коронавируса 651 664 человека. Второй компонент вакцины получили и уже являются полностью привитыми 586 909 жителей региона. Из них 189 630 человек — лица в возрасте старше 60 лет. Такие данные привело 31 августа региональное министерство здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Ранее власти Ставрополья сообщали о планах привить 1,3 млн человек. В настоящее время он выполнен на 50%. Очевидно, что слова губернатора края о том, что формирования коллективного иммунитета к осени 2021 года достичь не удастся, сбываются.

Как отмечал руководитель региона Владимир Владимиров, причиной этому становится прирост новых случаев заражения и отставание ряда территорий по темпам вакцинации.

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