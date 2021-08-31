Муйский район, Бурятия, 31 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Бурятии около 13:24 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Zeml.info Землетрясение

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Эпицентр сейсмособытия находился в 24,8 км юго-западнее посёлка Северомуйск в Муйском районе республики.

«Толчки ощущались в Северомуйске и Таксимо Муйского района, а также в посёлке Янчукан Северо-Байкальского района. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — отметили в ведомстве.