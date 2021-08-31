Таллин, 31 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии, характеризующий текущее положение дел в экономике страны, во втором квартале 2021 года увеличился по сравнению с тем же периодом 2020 года на 12,9%. Об этом говорится в сообщении Департамента статистики Эстонии.

Pixabay.com Рост ВВП

Отмечается, что это рекордный квартальный рост ВВП за всю историю наблюдений. В текущих ценах квартальный ВВП Эстонии составил 7,4 млрд евро.

Ведущий специалист Департамента статистики Роберт Мюйрсепп признал, что такие цифры стали возможны исключительно благодаря низкой сравнительной базе: второй квартал 2020 года в Эстонии был связан с переходом страны на жесткие ковид-ограничения и практически остановкой целых отраслей национальной экономики.

«Преобладающая часть экономического роста пришлась на предпринимательский сектор, который после окончания особого положения вернулся в прежнее русло», — уточнил Мюйрсепп.

Наибольшее положительное влияние на рост экономики оказала быстро восстановившаяся обрабатывающая промышленность, а также сфера транспорта и складского хозяйства. Положительно повлияли также сферы информации и связи, оживилась торговля.

В то же время финансовый сектор, демонстрировавший в течение всего 2020 года рост, остался на том же уровне, что и годом ранее.

Сфера услуг по проживанию и питанию, ощутившая на себе сильное влияние коронавирусных ограничений, хоть и показала быстрый рост, все еще заметно отстает от докризисного уровня.