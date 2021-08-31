Вашингтон, , 11:56 — REGNUM США продолжают стремиться к диалогу с КНДР. Об этом в ходе брифинга, состоявшегося 30 августа, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорится о возможном возобновлении работы северокорейского ядерного реактора.

Джен Псаки (сс) The White House

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Она отметила, что Вашингтон стремится к диалогу с целью обсуждения ряда вопросов, связанных с денуклеаризацией.

«В документе подчеркивается необходимость диалога и дипломатии, чтобы мы могли добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова», — напомнила Псаки.

Напомним, что КНДР воздерживается от переговоров о денуклеаризации с тех пор, как завершился второй северокорейско-американский саммит.